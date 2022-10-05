Аналитики назвали причину краха россиян на Херсонском направлении

Американские аналитики заявили, что основная причина поражения российских военных на севере Херсонской области — скудное расположение сил вдоль линии фронта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, элементы 126-ой бригады береговой обороны черноморского флота действовала на этой участке без ротации еще с марта. Кроме этого, нынешняя линия фронта настолько тонкая, что ряд населенных пунктов на этом участке защищают 15 человек.

Аналитики добавляют, что для обороны 20-километровой линии фронта необходимо 500 человек, если брать расчет примерно 20 метров на человека. Сейчас российские военные в Херсонской области размещаются таким образом: один солдат на 60 м. линии фронта.

«Наряду с эффективными наступательными операциями ВСУ, это частично объясняет быстрый темп краха россии на этом участке», — резюмируют аналитики.

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