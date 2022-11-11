Аналитики рассказали, как могут развиваться боевые в Украине действия предстоящей зимой

Аналитики ISW не считает, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада. Ранее некоторые американские и западные представители Министерства обороны рассматривают «ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между россией* и Украиной».

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, некоторое военное оборудование может потребоваться адаптировать к более холодной погоде, а нехватка оборудования или боеприпасов может замедлить продвижение из-за трудностей с логистикой, а не из-за зимней погоды.

Кроме этого, зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам на Украине, но хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы. Если бой прекратится этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон.

Российские кампании по захвату всей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей завершились несколько месяцев назад и российские войска твердо обороняются на большей части линии фронта.

Эксперты отметили, что Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

По мнению экспертов, большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней. Также, скорее всего, ВСУ будут пытаться как можно больше продвинуться до весны, потому что в этот период россия планирует подготовить 120 тысяч призывников для отправки на фронт.

Ранее Курсор писал, что в рф грозятся «добивать» энергосистему Украины. Российский депутат призвал также взрывать мосты через реку Днепр, чтобы затормозить продвижение ВСУ.

Наша редакция сообщала, что Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений россией во время войны в Украине.

Кроме этого, в США заявили, что потери армии россии в Украине составляют «значительно более» 100 000 солдат.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами. В частности сохраняется потребность в танках, например, Abrams и Leopard.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!