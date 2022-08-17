Аналитики рассказали о последствиях ударов под Джанкоем для россии

Джанкой использовался россиянами как железнодорожный узел, чтобы транспортировать войска и технику.

По мнению аналитиков, удар по материально-техническим объектам в Крыму, который является суверенной территорией Украины, не нарушает обязательств Киева перед странами-союзниками касательно использования западного оружия, поставляемого западными странами.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны, который ссылается на Пентагон.

в документе американского института говорится, что отсутствуют какие-либо признаки того, что Украина использовала оружие, предоставленное Соединенными Штатами, во время последних ударов по Крыму. Кроме этого, очень маловероятно, что украинские военные применяли его, так как цели расположены далеко за пределами радиуса действия систем, которые были предоставлены Америкой.

Аналитики, говоря о взрывах в Джанкое, заявили, что это нанесло существенный ущерб российским ресурсам и значительно нарушили логистику российских военных. В частности, для россиян Джанкой был железнодорожным узлом для транспортировки войск и техники на окуппированные территории на юге Запорожской области.

Ранее Курсор писал, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Россия назвала взрывы на оружейных складах в Крыму диверсией.

Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!