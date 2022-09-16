Аналитики рассказали, зачем россия обстреливает плотину на Ингульце

Эксперты американского института, комментирую российские обстрелы по городу Кривой Рог, заявили, что главная цель этих ударов — плотина на реке Ингулец.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны США (ISW).

По словам аналитиков, россияне, нанося ракетные удары по гидравлическим сооружениям города, хотят разрушить плацдарм украинских военных в Херсонской области.

«россияне, вероятно, продолжают наносить удары по украинским плотинам на реке Ингулец, чтобы поднять уровень воды и «подорвать» украинский плацдарм на севере Херсонской области», — заявили аналитики.

Аналитики отметили, что россияне пытаются создать такой же риск для логистических путей украинских военных, как это делают ВСУ, обстреливая переправы через Днепр.

Ранее 14 сентября россияне нанесли два ракетных удара по Кривому Рогу, из-за чего уровень воды в реке Ингулец начал подниматься. Спецслужбы Украины всю ночь боролись с последствиями проблемы, к утру ситуация начала стабилизироваться. Однако более сотни частных домов в регионе подтоплено.

15 сентября россияне снова нанесли ракетные удары по городу. Снова удары наносились по критической инфраструктуре, в том числе в районе гидротехнических сооружений.

Ранее Курсор писал, что стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS. США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме этого, в СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф. Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Курсор также сообщал, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!