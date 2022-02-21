Аналитики заявили, что Россия завершила переброску войск к Украине и готовит атаку

Гусеничная техника сейчас движется собственным ходом, хотя раньше ее перевозили по железной дороге. Опасное передвижение нередко фиксируют в считанных километрах от границы с Украиной.

Организация Conflict Intelligence Team сообщила, что РФ уже перебросила достаточно войск к границам с Украиной для того, чтобы начать вторжение.

Аналитики заявили, что заметили гусеничную технику, которая передвигается своим ходом. Ранее ее перемещали лишь по железной дороге.

В материале говорится, что танки и прочая тяжелая техника с огнеметными системами ТОС движется своим ходом, что похоже на формирование боевых порядков.

Предполагается, что переброска сил из других регионов подошла к концу, а потому происходит постановка сил на позиции для атаки.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российская армия заявила, что уничтожила пятерых «диверсантов» из Украины. Стоит отметить, что Минобороны РФ не приводит каких либо фото-доказательств происшествия. Власти Украины назвали сообщения Минобороны РФ «фейками» и заявили, что военнослужащих ВСУ в Ростовской области нет

Кроме того, мы писали, что на Донбасс массово съезжаются военные из Крыма и РФ. На территорию Донбасса, которую захватили боевики, прибывают так называемые добровольцы из Крыма, России и бывших республик СССР. Пророссийские бандформирования их называют «защитниками», на практике их задачей, вероятно, является организация провокаций и ведение боев с украинской армией.

Еще напомним, что израильские политики высказались по поводу санкций против России в случае ее нападения на Украину.

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