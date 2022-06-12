Армия рф использует в Украине устаревшие советские ракеты, убивая больше мирных жителей

В начале полномасштабной войны с Украиной россия активно использовала высокоточные ракеты. Однако теперь, судя по всему, таких ракет российским войскам не хватает.

Армия россии* использует в Украине ракеты 1960-х годов, которые были предназначены для уничтожения морских целей. Так, с апреля российские самолеты запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 по наземным целям. Важно, что при таком использовании ракеты очень неточные, а потому наносят большой ущерб не только военной, но и гражданской инфраструктуре, становясь причиной гибели мирных жителей. Можно сделать вывод, что рф очень не хватает высокоточного оружия.

Вечером 11 июня россияне выпустили по территории Украины около 20 ракет.

Кроме того, российские войска используют минометы, а также огнеметные системы, чтобы атаковать позиции украинских защитников и гражданские объекты.

Так, в ночь на 12 июня армия рф обстреляла отдельные районы Сумской, Харьковской, Николаевской областей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.

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