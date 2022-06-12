Эксперт рассказал, какие европейские страны на самом деле боятся победы Украины в войне против рф

Германия и Франция боятся победы Украины и поражения владимира путина* в войне против Украины. У этих стран есть свои причины.
Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ.
По его словам, сейчас ведется новая мировая война, а после каждой мировой войны наступают изменения в структуре мировых отношений.
По словам политолога, Германия и Франция потеряют свою геополитический вес, если Украина победит.
Пионтковский заявил, что французам неловко после поражения во Второй мировой войне. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается быть переговорщиком между Западом и россией. Однако с диктатором, как считает Пионтковский, говорить не о чем.
А вот у Германии более прагматичные интересы. Ей нужен, в первую очередь, дешевый газ.
Именно поэтому, как сказал политолог, эти страны и пытаются сохранить «лицо путину».
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.
Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях.
Еще напомним, что в Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!