Эксперт рассказал, какие европейские страны на самом деле боятся победы Украины в войне против рф

Политолог заявил, что у Франции и Германии есть свои причины, по которым они не хотят, чтобы россия была разгромлена в войне.

Германия и Франция боятся победы Украины и поражения владимира путина* в войне против Украины. У этих стран есть свои причины.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ.

По его словам, сейчас ведется новая мировая война, а после каждой мировой войны наступают изменения в структуре мировых отношений.

По словам политолога, Германия и Франция потеряют свою геополитический вес, если Украина победит.

Пионтковский заявил, что французам неловко после поражения во Второй мировой войне. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается быть переговорщиком между Западом и россией. Однако с диктатором, как считает Пионтковский, говорить не о чем.

А вот у Германии более прагматичные интересы. Ей нужен, в первую очередь, дешевый газ.

Именно поэтому, как сказал политолог, эти страны и пытаются сохранить «лицо путину».

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