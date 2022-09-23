Барбра Стрейзанд поддержала Украину

Известная певица Барбра Стрейзанд выразила поддержку украинскому народу. В разговоре с Владимиром Зеленским они обсудили деятельность благотворительной платформы United24.

Легендарная голливудская певица и актриса Барбра Стрейзанд через онлайн-связь пообщалась с украинским президентом Владисиром Зеленским и в очередной раз выразила поддержку украинскому народу в борьбе с российским агрессором.

Стрейзанд имеет украинские корни, она стала послом благотворительной платформы United24. Это глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая этого года Владимиром Зеленским с целью получения страной во время борьбы с российскими захватчиками-террористами любой помощи меценатам, благотворителям и просто неравнодушным людям.

Барбра Стрейзанд занимается проектом в направлении «медицинская помощь». Детали этого сотрудничества обсудили американская звезда и украинский президент в рамках дистанционного разговора.

Ранее Курсор писал, что мир должен «наказать путина» — Блинкен. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в течение последних месяцев россия* не единожды российские угрожали Украине, Европе и США ядерным оружием.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что риск применения путиным ядерного оружия есть, поскольку никто не знает, что у него в голове.

Байден в Генассамблее ООН: путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Президент США Джо Байден выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и сделала ряд важных заявлений.

Напомним, что путин высказался о возможности применения ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!