Беларусь вступила в войну против Украины

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не планирует участвовать в войне России против Украины.

В Черниговскую область 1 марта зашли белорусские войска и присоединились к войне России против Украины.

Об этом заявил представитель регионального управления сил терробороны «Север» Виталий Кириллов, передает Госспецсвязи.

Отметим, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусы не участвуют в войне против Украины. В то же время Россия вводила свои войска и запускали ракеты в том числе и на территории Беларуси.

До этого представитель Офиса президента Алексей Арестович отмечал: «По нашим данным солдат Беларуси уже поднимают по тревоге. Все белорусские вооруженные силы – это 45 тысяч человек, только 17 тысяч из них способны более-менее выполнять качество задачи. Это капля в море».

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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