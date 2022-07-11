СМИ: Путин боится собственных генералов

Источники, близкие к президенту россии* владимиру путину, рассказали, что он сильно боится конкуренции со стороны командования армии. Некоторые высокопоставленные военные чиновники могут получить слишком большую популярность, а потому российские пропагандисты не освещают деятельность генералов на фронте.
Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза.
Российские генералы появляются в пропагандистских сюжетах лишь для того, чтобы наградить солдат или получить медаль самим.
Источник заявляет, что путин хорошо помнит генерала Александра Лебедя. Он в 1990-х годах получил большую популярность в россии, а потому решил заняться политикой. Он даже занял место на президентских выборах в рф в 1996 году. Затем во втором туре поддержал Бориса Ельцина.
В 2002 году Лебедь погиб во время вертолетной аварии.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт предрек путину поражение в Украине и неминуемую смерть.
Кроме того, мы писали, что родственники российских солдат возмущены действиями россии.
Еще напомним, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!