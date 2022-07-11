СМИ: Путин боится собственных генералов

Журналисты рассказали, что глава Кремля боится, что из-за войны генералы могут стать слишком популярными в рф и предпринять попытку отобрать у него власть.

Источники, близкие к президенту россии* владимиру путину, рассказали, что он сильно боится конкуренции со стороны командования армии. Некоторые высокопоставленные военные чиновники могут получить слишком большую популярность, а потому российские пропагандисты не освещают деятельность генералов на фронте.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза.

Российские генералы появляются в пропагандистских сюжетах лишь для того, чтобы наградить солдат или получить медаль самим.

Источник заявляет, что путин хорошо помнит генерала Александра Лебедя. Он в 1990-х годах получил большую популярность в россии, а потому решил заняться политикой. Он даже занял место на президентских выборах в рф в 1996 году. Затем во втором туре поддержал Бориса Ельцина.

В 2002 году Лебедь погиб во время вертолетной аварии.

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