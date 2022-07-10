Очередной пропагандист выступил на российском телевидении. Он рассказал о том, что ЦРУ якобы давно хотят развалить россию.

Белорусский так называемый «политолог» александр шпаковский* выступил на российском пропагандистском телевидении. Там он призвал уничтожать украинских высших должностных лиц.

Ролик с выступлением шпаковского покали на телеграм-канале Реальная война.

По его словам, необходимо ликвидировать всех украинских политиков, которые говорят о развел россии. В пример он привел, конечно же, Израиль, спецслужбы которого ликвидируют террористов ХАМАСа и других организаций. Планы по «расчленению россии» якобы давно вынашивает ЦРУ.

Кроме того, он казал, что Украина якобы уже обстреливала Беларусь ракетами, но все их удалось ликвидировать при помощи российского «Панциря».

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