В Государственной пограничной службе Украины заявили, что утром 19 февраля российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора «Луганск — Счастье».

Боевики на Донбассе обстреляли город Счастье, который находится в Луганской области.

Обстрел произошел в 11:35 19 февраля. В результате атаки были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части — 32. К счастью, пострадавших среди личного состава нет

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Украины сообщили, что огонь велся из стрелкового оружия.

Как рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко, обстрел Счастья боевики провели из минометов калибра 82 мм. Он заявил, что был обстрелян грузовик ЗИЛ-131.

Также он опубликовал видео обстрела:

Ранее Курсор сообщал, что российские СМИ запустили фейк о взрыве снаряда около границы с Украиной.

Еще редакция нашего сайта писала, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Журналисты пишут, что военные уже находятся на наступательных позициях. Так, количество наземных подразделений в этом районе выросло до с 120 или даже до 125 пяти. Ранее из было всего 83.

Кроме того, наш портал сообщал, что лидер так называемой «ДНР» призвал провести полную военную мобилизацию.

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