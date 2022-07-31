Болезнь путина проявилась прилюдно: все заметили обвисшую правую руку

На кремлевского правителя напала стая комаров, и он не смог отмахнуться от них. На видео запечатлено, как он неловко сбивает насекомых рабочей левой рукой.

На президента россии* во время правительственной инспекции в сопровождении шойгу неожиданно напали комары.

Ему пришлось отмахиваться от них левой рукой, тогда как правая безжизненно висела вдоль туловища. В том числе левой рукой пришлось тянуться к правому уху.

Эти видео случайно попали в сеть, и теперь врачи всего мира делают новые предположения о причинах частичного паралича путина.

«Курсор» писал, что доктор Комаровский ответил, отойдет ли путин от власти из-за болезней. Комаровский отметил, что, когда путин выходил из самолета в столице Ирана, то это произвело на него «печальное впечатление».

Мы сообщали, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз.

Также мы информировали, что россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне. Эксперт считает, что в голове путина творится полный беспорядок, ведь его действия противоречат друг другу, например удары по Одессе и предложения по переговорам.

Ранее сообщалось, что украинские военные сорвали день ВМФ в Крыму: появились фото пострадавшего штаба в Севастополе. В Украине не подтвердили факт обстрела Севастополя, назвав это откровенной провокацией. Судя по фото, пострадали только окна здания, а украинская военная администрация сообщила, что освобождение будет намного эффектнее.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!