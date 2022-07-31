Украинские военные сорвали день ВМФ в Крыму: появились фото пострадавшего штаба в Севастополе

В Украине не подтвердили факт обстрела Севастополя, назвав это откровенной провокацией. Судя по фото, пострадали только окна здания, а украинская военная администрация сообщила, что освобождение будет намного эффектнее.

Штаб Черноморского флота рф* пострадал в результате обстрелов украинскими войсками. Праздничные мероприятия ко дню ВМФ перенесены или отменены.

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал губернатор оккупированного крымского города.

При этом украинские власти не подтвердили факт обстрела. На опубликованных в сети фото видно, что пострадали деревья и окна.

«Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее», — заявил глава Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он назвал это откровенной провокацией.

«Курсор» писал об эвакуации на Донбасе: Украина срочно вывозит жителей. Украинские власти организовывают эвакуацию более 200 тысяч населения Донецкой области. Оставшись на Донбасе, они окажутся в нечеловеческих условиях из-за разрушенных систем отопления.

Также сообщалось, что Украина потребовала возвращения тел погибших в Еленовке военнослужащих.

Ранее мы писали, что посольство рф в Британии призвало повесить азовцев. Посольство страны-агрессора в Великобритании заявляет, что украинские солдаты полка «Азов» «заслуживают унизительной смерти». Российское посольство разместило сообщение в Twitter.