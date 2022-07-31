«Я поставил диагноз»: доктор Комаровский ответил, отойдет ли путин от власти из-за болезней

У главы рф* путина может быть рак, сообщил популярный доктор Евгений Комаровский.
Он сообщил об этом в интервью украинской журналистке Олесе Бацман.
У главы рф может быть много заболеваний и, возможно, даже тяжелых, отметил врач.
«Болезней, которые заставили бы его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет, я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения», – объяснил доктор.
Кроме того, Комаровский сказал, что, когда глава кремля выходил из самолета в столице Ирана, то это произвел на него «печальное впечатление».
«Я как раз поставил ему диагноз: посткоронавирусная энцефалопатия», – сказал врач.
Напомним, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз.
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«Курсор» информировал, что еще одна страна заявила, что боится российского вторжения.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!