«Я поставил диагноз»: доктор Комаровский ответил, отойдет ли путин от власти из-за болезней

Комаровский отметил, что, когда путин выходил из самолета в столице Ирана, то это произвело на него «печальное впечатление».

У главы рф* путина может быть рак, сообщил популярный доктор Евгений Комаровский.

Он сообщил об этом в интервью украинской журналистке Олесе Бацман.

У главы рф может быть много заболеваний и, возможно, даже тяжелых, отметил врач.

«Болезней, которые заставили бы его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет, я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения», – объяснил доктор.

Кроме того, Комаровский сказал, что, когда глава кремля выходил из самолета в столице Ирана, то это произвел на него «печальное впечатление».

«Я как раз поставил ему диагноз: посткоронавирусная энцефалопатия», – сказал врач.

Напомним, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз.

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«Курсор» информировал, что еще одна страна заявила, что боится российского вторжения.

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