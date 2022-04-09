Британская разведка озвучила главную цель армии россии

В Великобритании считают, что активность российской авиации на юге и востоке Украины в ближайшее время значительно увеличится.

В британской разведки заявили, что главная цель россии* в войне в Украине — открытие сухопутного коридора между Крымом и Донбассом, однако пока что все эти планы не реализовались из-за мощного сопротивления ВС Украины.

Об этом говорится в отчете разведки в Twitter Минобороны Британии.

В отчете также говорится, что россия продолжает наносить удары по мирным жителям Украины, как случилось в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск, в результате которого погибло более 50 человек, в том числе и дети.

Разведка отметила, что российские военные хотят захватить Донбасс, Мариуполь и Николаев. Кроме этого, россия, используя свои военно-морские силы, осуществляет запуск крылатых ракет по территории Украины.

Также в разведке предупреждают о том, что россия намерена более активнее задействовать авиацию на юге и востоке Украины.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал к «решительному глобальному ответу» на ракетный удар по Краматорску.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.

Также в Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску. По словам чиновника, в США не купились на возражения россиян, будто бы они не ответствен за этот удар. Сперва в рф заявили об успешном ударе, однако затем начали все отрицать.

Курсор сообщал, что в Офисе президента Украины озвучили вероятность временного перемирия с рф. «Любое временное перемирие с москвой – отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это «Минск-3» например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск. Нам это не нужно, нам необходимы гарантии», — сказал он.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!