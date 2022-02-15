Госдума России призвала Путина признать так называемые «ЛДНР»

Госдума России приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом официально признать так называемые «ДНР» и «ЛНР». Эти территории двух областей Украины РФ оккупировала еще в 2014 году.

Государственная Дума Российской Федерации приняла обращение к главе Кремля Владимиру Путину с призывом так называемые признать «ДНР» и «ЛНР».

Отметим, что проект решения поддержал 351 депутат, против выступили 16, воздержался от голосования лишь один человек.

После того, как голосование закончилось, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что принятое обращение направят президенту РФ незамедлительно. Депутаты, по его словам, уверены, что признание «ЛДНР» поможет создать снования для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей этих так называемых «республик» от внешних угроз.

В свою очередь Верховная Рада Украины призвала весь мир не признавать независимость ОРДЛО. Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам государств мира по этому поводу. За постановление проголосовал 331 народный депутат Украины.

Напомним, что в 2014 году Российская Федерация оккупировала полуостров Крым, введя туда войска без опознавательных знаков, а затем проведя так называемый «референдум». В том же году спецслужбы России устроили войну в Луганской и Донецкой областях Украины, воспользовавшись помощью местных коллаборационистов. Было объявлено о создании так называемых «республик», независимость которых Россия не хотела признавать до этого момента. При этом РФ направляет на войну с Украиной вооружение и наемников. Украинская сторона не раз заявляла о присутствии на Донбассе регулярных войск России.

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