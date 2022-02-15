В минобороны РФ заявили об отводе войск от границ с Украиной

Южный и Западный военные округа России начали возвращать войска в места постоянной дислокации после учений. По крайней мере, об этом сообщил представитель Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации объявило о начале отвода войск после учений.

Об этом сообщает телеграм-канале NEXTA со ссылкой на слова представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Однако американский канал CBC News вчера сообщил, что в настоящее время Россия располагает 80 процентами сил, необходимых для полномасштабного вторжения, а остальные находятся в пути. Они сослались на слова высокопоставленного американского чиновника. Правда, анонимного.

США считают, что Россия нападет на Украину до конца недели, хотя, по словам чиновника, пока не неизвестно, в какой форме это произойдет.

Также редакция Курсора сообщала, что украинский журналист сообщил, что ограничения неофициальные, и пока неизвестно, как долго они будут действовать. Предполагается, что ограничения снимут, когда закончатся военные учения РФ и Беларуси.

Также наш портал писал, что страны G7 угрожают России тяжелым экономическим ударом.

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