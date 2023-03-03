Российский политолог предположил, чего всегда боялся путин

Президент российской федерации* владимир путин продолжает террор по отношению к украинскому народу и пытается всячески обмануть население своей страны, заявляя, что это отечественная война, направленная на их защиту.

Об этом сказал «24 каналу» российский политолог Аббас Галлямов.

По его словам, военный конфликт, развязанный россией на территории Украины, является имперским, и граждане страны-агрессора начинают это понимать. Но чтобы сдержать негодование народа и удержать расположение людей, диктатор пытается подменить контекст этой войны и навязать им ложь.

Галлямов подчеркнул, что путин «всегда исторически боялся развала россии». Он помнит 90-е годы, он переживал из-за распада СССР, поэтому в течение почти четверти века, когда он у власти, постоянно борется с этими привидениями.

Политолог отметил, что российскому населению не нравится сама идея империалистической войны, поэтому кремлю приходится выдавать ее за отечественную войну за спасение Родины.

«Курсор» писал ранее, что многие популярные российские блогеры недовольны политикой кремля, потому что они считают, что инцидент в брянской области (рф) – хорошая возможность для официального объявления войны Украине.

Еще мы писали, что из-за значительных провалов российской армии, кремлевский диктатор владимир путин боится, что потеря Крыма станет последней каплей для военных, для элиты и для граждан российской федерации. Также, владимир путин боится, что в кремле уже зреет переворот.

Напомним, известный российский террорист игорь гиркин-стрелков высказался о возможном будущем президента рф владимира путина.

Читайте также, что по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, до начала полномасштабного вторжения россии в Украину планы путина о вторжении знали только 3-4 человека и именно это и стало одной из главных ошибок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!