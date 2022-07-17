Британский офицер прокомментировал слухи о болезни путина и попытках его убить

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин уверен, что слухи о болезни главы Кремля владимира путина* и попытках его ликвидации – это лишь принятие желаемого за действительное.
Об этом он рассказал в эфире BBC.
По словам британского офицера, в россии наблюдается стабильный правящий режим. Так, путину успешно удалось подавить все оппозиционные силы, а также подчинить себе все окружение. Поэтому российские элиты не хотят бросать вызов путину. Поэтому в ближайшие годы, если не десятилетия, россия будет оставаться угрозой.
Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.
Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.
Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!