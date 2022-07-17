Британский офицер прокомментировал слухи о болезни путина и попытках его убить

Профессиональные британские военные наблюдают относительно стабильный правящий режим в россии. Путину удалось успешно подавить оппозицию, а также грамотно подчинить свое ближайшее окружение.

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин уверен, что слухи о болезни главы Кремля владимира путина* и попытках его ликвидации – это лишь принятие желаемого за действительное.

Об этом он рассказал в эфире BBC.

По словам британского офицера, в россии наблюдается стабильный правящий режим. Так, путину успешно удалось подавить все оппозиционные силы, а также подчинить себе все окружение. Поэтому российские элиты не хотят бросать вызов путину. Поэтому в ближайшие годы, если не десятилетия, россия будет оставаться угрозой.

Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.

Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

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