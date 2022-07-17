Журналисты назвали единственный способ остановить агрессивную политику владимира путина

По мнению журналиста, прямой и мощный отпор Запада россии – это не объявление третьей мировой войны. Это единственный способ быстро покончить с «этим ужасом».

Владимир путин* не остановит свою агрессию на Украине. Российская армия, в случае успеха, затем отправиться разрушать дома и убивать людей в других странах Европы. Путина не остановили санкции и поставки западного оружия украинцам.

Об этом пишет издание The Guardian.

Как заявил главный редактор издания Саймон Тисдалл, Западу необходимо проснуться и понять, что война может прийти к нему.

«Война поливает Европу токсичным дождем нестабильности, бедствий и страха», — заверил Тисдалл.

Он уверен, что НАТО сейчас находится в иллюзии, будто бы войну можно «закрыть» внутри Украины. Дело в том, что путин хочет издеваться над всей Европой.

Владимир путин создает энергетический и продовольственный кризис, заставляя жить в военных условиях практически всю Европу.

«На Европу надвигается долгая и полная потрясений зима, в течение которой энергоносителей будет не хватать», — сказал журналист.

При этом, если Запад согласится пожертвовать частью Украины ради того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетическом секторе за счет рф, это может привести к катастрофе в будущем.

Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.

Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.