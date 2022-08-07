Британский полковник рассказал, как будет развиваться война Украины против россии в августе

По словам эксперта, главная стратегическая ошибка россиян — это обстрел мирных городов Украины. Это только закаляет украинцев и мотивирует их воевать дальше.

В августе войска россии* направят все свои усилия на то, чтобы истощить ВСУ. Они будут уничтожать как можно больше техники, боеприпасов и живой силы.

Об этом рассказал британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в эфире Эспрессо.

«Они нацелены одержать победу над Украиной количеством и массовостью, вот на что направлены все их усилия», – рассказал он.

При этом атаки на мирные города – это, как рассказал британский военный, главная стратегическая ошибка россиян.

«Подобное было во время Второй мировой войны, а именно, когда бомбили Лондон. Мы потеряли тогда огромное количество людей. Ковентри немцы вообще сравняли с землей за одну ночь. Но это еще больше закалило народ и придало ему решимости», — сказал эксперт.

Он заявил, что то же самое происходит и в Украине.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.