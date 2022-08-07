Британский полковник рассказал, как будет развиваться война Украины против россии в августе

В августе войска россии* направят все свои усилия на то, чтобы истощить ВСУ. Они будут уничтожать как можно больше техники, боеприпасов и живой силы.
Об этом рассказал британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в эфире Эспрессо.
«Они нацелены одержать победу над Украиной количеством и массовостью, вот на что направлены все их усилия», – рассказал он.
При этом атаки на мирные города – это, как рассказал британский военный, главная стратегическая ошибка россиян.
«Подобное было во время Второй мировой войны, а именно, когда бомбили Лондон. Мы потеряли тогда огромное количество людей. Ковентри немцы вообще сравняли с землей за одну ночь. Но это еще больше закалило народ и придало ему решимости», — сказал эксперт.
Он заявил, что то же самое происходит и в Украине.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!