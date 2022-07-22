Британский спецагент рассказал об эпических провалах россии в Украине

Ричард Мур также сказал, что из Европы изгнали около половины российских шпионов. Речь идет примерно о 400 офицерах российской разведки.

Глава Службы внешнеполитической разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что россия* столкнулась с эпическими военными провалами в Украине. В результате она уже начала выдыхаться.

По его словам, эпический провал – это неудача в достижении своих первоначальных целей. Россияне не смогли ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, а также захватить Киев.

Они также не смогли посеять раздор в странах Запада. Мур назвал полномасштабное вторжение россии вопиющим и неприкрытым актом агрессии, которых не было в Европе со времен Второй мировой войны.

Он заявил, что точно российская армия уже потеряла 15 тысяч человек убитыми. Такое же число СССР потерял за 10 лет в Афганистане, а война в Украине длится всего пять месяцев.

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