Британский спецагент рассказал об эпических провалах россии в Украине

Глава Службы внешнеполитической разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что россия* столкнулась с эпическими военными провалами в Украине. В результате она уже начала выдыхаться.
По его словам, эпический провал – это неудача в достижении своих первоначальных целей. Россияне не смогли ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, а также захватить Киев.
Они также не смогли посеять раздор в странах Запада. Мур назвал полномасштабное вторжение россии вопиющим и неприкрытым актом агрессии, которых не было в Европе со времен Второй мировой войны.
Он заявил, что точно российская армия уже потеряла 15 тысяч человек убитыми. Такое же число СССР потерял за 10 лет в Афганистане, а война в Украине длится всего пять месяцев.
Ранее редакция Курсора сообщала, что журналисты выяснили, откуда путин берет деньги на войну с Украиной.
Кроме того, наш сайт писал, что в Германии рассказали, когда передадут Украине одну из самых современных систем ПВО.
Еще напомним, что украинские артиллеристы показали, как уничтожили гаубичный дивизион россиян.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!