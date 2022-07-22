Журналисты выяснили, откуда путин берет деньги на войну с Украиной

Глава Кремля владимир путин* оплачивает войну в Украине из офшоров. Ему приходится получать деньги через подставные компании. При этом он стал большой угрозой для Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает OCCRP.
«Подставные компании, финансирующие российскую армию, — именно то, что убивает ни в чем не повинных гражданских лиц в Украине», — сказано в материале.
Кроме того, издание пишет, что все активы элиты рф можно отследить и предать гласности, однако для этого нужна политическая воля.
Напомним, что OCCRP – это проект, который занимается расследованиями фактов коррупции, а также преступлений организованной преступности.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Лукашенко заявил, что ему, а не путину принадлежит идея «славянского государства».
Кроме того, наш сайт писал, что американский эксперт рассказал, решится ли путин применить ядерное оружие.
Еще напомним, что в Кремле ответили, действительно ли путин болен.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!