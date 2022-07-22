Журналисты выяснили, откуда путин берет деньги на войну с Украиной

По словам журналистов, все активы российской элиты в офшорах можно отследить и предать гласности, однако для этого «нужна политическая воля».

Глава Кремля владимир путин* оплачивает войну в Украине из офшоров. Ему приходится получать деньги через подставные компании. При этом он стал большой угрозой для Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает OCCRP.

«Подставные компании, финансирующие российскую армию, — именно то, что убивает ни в чем не повинных гражданских лиц в Украине», — сказано в материале.

Кроме того, издание пишет, что все активы элиты рф можно отследить и предать гласности, однако для этого нужна политическая воля.

Напомним, что OCCRP – это проект, который занимается расследованиями фактов коррупции, а также преступлений организованной преступности.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лукашенко заявил, что ему, а не путину принадлежит идея «славянского государства».

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