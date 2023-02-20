Бункер Зеленского: Журналисты рассказали о секретном месте

По сообщению СМИ, президент Украины Владимир Зеленский вынужден был провести некоторое время в секретном бункере в начале полномасштабного вторжения россии*.

Журналисты смогли попасть в секретный бункер, в котором в начале войны находился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказали журналисты издания The Sunday Times.

Журналисты отметили, что лишь ограниченная группа людей могла попасть в этот бункер. В статье говорится, что президент вместе с окружением пробыл в убежище без света и мобильной связи почти до начала мая 2022 года, хотя изначально речь шла о нескольких днях.

В тот период Зеленский очень редко покидал бункер. он выходил из него, чтобы записать обращения к украинцам и показать им, что он находится в стране и не покидал ее. Команда президента получала всю информацию о событиях. происходящих в стране, благодаря гаджетам.

Журналисты отметили, что тем, кому выдавали допуск в бункер, подписывали соглашение о неразглашении. Им было запрещено рассказывать о секретном месте и все, что с ним связано.

Кроме этого, каждый день менялись пароли для входа в бункер. Вс это делалось в целях безопасности.

По словам журналистов, этот секретный бункер был построен в Украине еще во времена ссср. Его основная цель — обеспечить выживание во время ядерной войны.

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, россия заявила, что Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на Москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения. Также с начала своего вторжения в Украину почти год назад россия неоднократно обвиняла Киев в планировании провокаций с использованием нетрадиционного оружия, биологических или радиоактивных материалов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!