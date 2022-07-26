Бывший российский депутат рассказал, что сейчас происходит в окружении путина

В аппарате главы рф владимира путина* из-за полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, царит страх и неуверенность.
Об этом рассказал бывший депутат госдумы россии и правозащитник Марк Фейгин.
По его словам, многие чиновники из администрации путина не понимают, ради чего началась война. Они, как сказал эксперт, лишь хотели воровать деньги и обогащать себя, а не начинать войну и попадать под международные санкции.
По словам Фейгина, именно ради этого чиновники держали власть в россии. При этом сейчас в рф собираются строить «успешный полуконцлагерь».
Ранее наш сайт писал, что в Воздушных силах Украины рассказали о новой угрозе от россиян.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что россияне хотят вернуть оккупированному Мариуполю советское название.
Еще напомним, что в СБУ Украины сообщили о планах россиян по «присоединению» Донбасса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!