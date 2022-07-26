Бывший российский депутат рассказал, что сейчас происходит в окружении путина

По словам эксперта, многие российские чиновники на самом деле не понимают, зачем нужна война с Украиной. Они хотели лишь красть деньги, а не воевать и попадать под санкции.

В аппарате главы рф владимира путина* из-за полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, царит страх и неуверенность.

Об этом рассказал бывший депутат госдумы россии и правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, многие чиновники из администрации путина не понимают, ради чего началась война. Они, как сказал эксперт, лишь хотели воровать деньги и обогащать себя, а не начинать войну и попадать под международные санкции.

По словам Фейгина, именно ради этого чиновники держали власть в россии. При этом сейчас в рф собираются строить «успешный полуконцлагерь».

Ранее наш сайт писал, что в Воздушных силах Украины рассказали о новой угрозе от россиян.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что россияне хотят вернуть оккупированному Мариуполю советское название.

Еще напомним, что в СБУ Украины сообщили о планах россиян по «присоединению» Донбасса.