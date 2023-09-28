На фоне ситуации на фронте он стал более озлобленным, а также названа вещь, которую терпеть не может агрессор.

Эксперты утверждают, что президент *россии владимир путин все чаще принимает военные решения, находясь в изоляции.

Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на аналитический центр глобальной политики RAND Corporation.

Есть информация, что диктатор принимает ключевые решения преимущественно самостоятельно, а российский генеральный штаб не оказывает на него серьезное влияние. Также он решил значительно сузить список источников информации и терпеть не может, когда он получает рекомендации, противоречащие его собственной точке зрения.

Аналитики полагают, что на эффективность ВС рф также влияет информация о том, что происходят "чистки" высших руководителей и перестановки среди командующих, которые отвечают за проведение операций на поле боя.

Кроме этого, кризисы, с которыми столкнулась россия, коснулись и путина лично. К примеру он стал более озлобленным.

По информации экспертов, теперь руководство кремля стало более нерешительным в отношении эскалации конфликта с НАТО. Неопределенность усугубляется непредсказуемостью самого путина. В то же время Запад недооценил страх россии перед Североатлантическим Альянсом и связанное с ним нежелание начать прямое противостояние.

Ранее "Курсор" сообщал, что СМИ узнали резонансные детали о встрече путина и кадырова.

Помимо этого, недавно президент Додик похвалил путина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!