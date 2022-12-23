Давно не виделись: Лукашенко едет с визитом в россию

Ранее на этой неделе президент рф путин совершил поездку в Беларусь.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едет в россию* с рабочим визитом.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Лукашенко посетит подмосковный «звездный городок», где проходит отбор кандидатов на полет в космос от Беларуси.

Также белорусский диктатор примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Как сообщал Курсор, 19 декабря российский президент владимир путин впервые за два года летал в Минск на встречу с Лукашенко. Скорее всего он пытался надавить на него, чтобы тот вступил в войну. Но аналитики считают, что получил отказ.

В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона ответил, решится ли глава кремля убить самопровозглашенного президента Беларуси.

По его словам, путин вряд-ли пойдет на такой шаг, но если все же решится, то это будет крайняя мера по отношению к Беларуси, поскольку ее народ не хочет воевать против Украины.

Также Курсор писал о том, что появились основные заявления президента россии владимира путина по итогам встречи с Александром Лукашенко в Минске.

Кроме того, Курсор информировал о том, что на пресс-конференции в Минск по итогам переговоров с владимиром путиным президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о своих личных качествах, а также своего коллеги.

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете», ‒ заявил Лукашенко.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!