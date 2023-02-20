Делегация Кнессета встретилась с министром обороны Украины

Состоялась встреча делегации Кнессета с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщил чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Отметим, что сегодня, 20 февраля, в Киев во главе парламентского визита дружбы прибыли депутат Кнессета Зеэв Элькин от партии «Национальное единство» и депутат Кнессета «Ликуд» Юлий Эдельштейн. В рамках визита запланированы их встречи с коллегами в Раде, украинском парламенте, а также с высокопоставленными министрами и лидерами еврейской общины.

На столичном вокзале их встретил Михаил Бродский. Члены делегации уже успели посетить город Буча (Киевская область), пострадавший от русской оккупации.



Также «Курсор» сообщал, что в кремле отреагировали на визит Байдена в Киев и обвинил его в том, что он клялся в верности неонацистскому режиму до гроба.

Помимо этого израильский репортер, побывавший в Херсоне, рассказал, что впервые в жизни боялся «каждого звука ракеты».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!