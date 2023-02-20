Парламентский визит дружбы: Делегация Израиля посетила Бучу

Депутат Кнессета Зеэв Элькин от партии «Национальное единство» и депутат Кнессета «Ликуд» Юлий Эдельштейн прибыли в Киев во главе парламентского визита дружбы.

Два депутата, члены парламентской группы дружбы Израиля и Украины в Кнессете, встретятся со своими коллегами в Раде, украинском парламенте, а также с высокопоставленными министрами и лидерами еврейской общины.

На киевском вокзале их встречает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

В рамках своего визита делегация Кнессета Израиля посетила город Буча.

Ранее Курсор писал, что депутаты Кнессета Эдельштейн и Элькин прибыли в Украину. Депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин приехали у столицу Украины — Киев.

Напомним, что сегодня Коэн посетил Украину. Во время его беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой из-за угрозы ракетного удара активировали сирену, но это не остановило встречу министров.

Коэн сказал, что разговор получился хорошим. Он сказал украинскому коллеге о том, что Иерусалим будет и дальше поддерживать Киев, как и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Также они поговорили об углубленном сотрудничестве, в том числе о борьбе с иранским терроризмом.

Эта встреча состоялась после того, как Коэн посетил Бучу (Киевская область), которая пережила ужасы во время оккупации армии *россии. Глава МИД Израиля сказал, что «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал…».

Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и ряд других вещей, способных помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».

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