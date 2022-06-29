Зеленский назвал политику НАТО аналогом «турникетов метро»

На саммите НАТО, который признал россию главной угрозой безопасности, Зеленский призвал альянс принять меры для прекращения российского террора, а не становиться «старыми турникетами метро».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро.

Он заявил: «Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь».

Саммит принял стратегическую концепцию НАТО до 2030 года, в которой официально назвал россию* главной угрозой безопасности мира.

Зеленский в обращении к саммиту НАТО призвал представителей альянса помочь остановить террор рф против мирных украинских городов: «Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен?»

Усиленные ракетные обстрелы городов Украины проводятся российскими оккупантами ежедневно. Возможно, в связи с саммитом НАТО, более 50 ракет насчитывают каждый день украинские защитники на протяжении последней недели.

«Курсор» сообщал слова Зеленского: россия хочет диктовать мировой порядок.

Редакция писала, что Украине нужны масштабные поставки тяжелого вооружения для противостояния россии. Неминуемая победа украинской армии требует быстрого и усиленного обеспечения защитников тяжелым вооружением, которое сможет остановить угрозу диктаторского путинского режима.

Мы публиковали, что пленный моряк рф рассказал об уничтожении крейсера «москва»: горы трупов, невозможно смотреть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!