Эксперт заявил, что война может завершиться в течение нескольких недель

Эксперт рассказал, что нельзя допустить, чтобы война, развязанная россией*, превратилась в затяжную, поэтому назвал условия, которые могут ускорить завершение войны.

По словам политолога и публициста Андрея Пионтковского, что Украине необходима помощь стран Запада, чтобы остановить войну россиян.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По словам эксперта, страны Запада должны сделать так, чтобы война не растянулась еще на год. Если это произойдет, то это будет война на истощение.

«У Запада есть очень простой инструмент — предоставить 300 танков, 700 БТР, 600 гаубиц и ракеты ATACMS. И война закончится через несколько недель. Это любой военный эксперт вам скажет», — сказал он и назвал это «рецептом победы».

По его словам, очень многое зависит и от политики Украины. Он считает, что нужно больше задействовать одного из союзников Украины — Великобританию.

«Впечатления после визита Зеленского в Вашингтон противоречивы. С одной стороны замечательный уровень поддержки американского народа, Конгресса и президента Байдена. А в то же время благожелательная для Украины фраза: «Мы с вами останемся до конца». До какого, простите, конца? До конца десятков тысяч людей? Какой конец, когда это можно просто закончить в течение нескольких недель? Я думаю, эту мысль нужно очень четко продвигать в общественном сознании Запада», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, в каком случае рф может организовать паузу в войне. По его словам, армия рф переводит три участка фронта в глухую оборону.

Кроме этого, российский политолог считает, что режим путина дал трещину. В плане общественной поддержки рф очень сильно проигрывает Украине.

Курсор писал, что путин заявил о том, что россия готова вести диалог со всеми сторонами, участвующими в войне в Украине, но Киев и его западные покровители отказываются вести переговоры.

Курсор сообщал, что российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины, но делает это с паузами, поскольку оккупанты испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.

Еще мы писали, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, после победы Украины, внутри страны-агрессора начнется ряд проблем, которые будут разрушать государство.