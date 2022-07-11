Жители «освобожденного» рф Мариуполя разбирают завалы за тарелку каши и пьют воду из луж

Российские оккупанты уничтожили красивый процветающий город, а жителей, которые в нем остались, обрекли на голод и болезни. И все это делалось под предлогом «освобождения от нацистов».

Оккупанты рф*, захватившие украинский Мариуполь, заставляют местных жителей разбирать завалы и убирать улицы за еду. Это единственная возможность для многих оставшихся там людей поесть либо принести хоть немного еды своей семье.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, тарелка каши и бутылка воды — единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре. Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах из расчета 12 тыс. рублейНо люди эти деньги не получают, от безысходности они соглашаются работать за еду. А деньги присваивает себе оккупационная администрация.

Жители Мариуполя, даже те, кто ранее верил в легенду о «братских народах» люто ненавидят россиян за то, что «освободили» их от нормальной комфортной жизни и заставили голодать. Более того, в городе разрушены коммуникации, и потому жителям не хватает не только еды, но и воды. Люди набирают воду из луж и радуются дождю, потому что могут собрать воду в тазы и кастрюли.

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