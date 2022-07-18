Эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии

В россии* сильно занервничали пропагандисты и представители властей, а потому начали говорить о необходимости усилить систему ПВО.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, на приграничных с Украиной территориях постоянно происходят взрывы, которые пропаганда называет «хлопками». Это вызывает сильное беспокойство у россиян, они боятся, что государство теперь не может их защитить.
Более того, сама москва также нагнетает ситуацию в россии, намекая и прямо говоря о том, что НАТО может атаковать. Путинский режим хочет убедить россиян, что война идет не с Украиной, а с Альянсом и со всем Западом вообще.
Ранее наш сайт сообщал, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.
Также Курсор писал, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия.
Еще напомним, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!