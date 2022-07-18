Эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии

Эксперт заявил, что россиянам пытаются продемонстрировать, что власти о них якобы позаботятся.

В россии* сильно занервничали пропагандисты и представители властей, а потому начали говорить о необходимости усилить систему ПВО.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, на приграничных с Украиной территориях постоянно происходят взрывы, которые пропаганда называет «хлопками». Это вызывает сильное беспокойство у россиян, они боятся, что государство теперь не может их защитить.

Более того, сама москва также нагнетает ситуацию в россии, намекая и прямо говоря о том, что НАТО может атаковать. Путинский режим хочет убедить россиян, что война идет не с Украиной, а с Альянсом и со всем Западом вообще.

Ранее наш сайт сообщал, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

Также Курсор писал, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия.

Еще напомним, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле.