Сотрудник спецслужб рассказал, как США могут ликвидировать путина

По словам эксперта, спецслужбы Соединенных Штатов уже продемонстрировали свои широкие возможности, ликвидировав опасного террориста в Кабуле.

Теоретически спецслужбы США могли бы ликвидировать владимира путина* так же, как они ликвидировали лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири.

Об этом рассказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Так, у спецслужб США очень большие возможности. С другой стороны, нужно помнить, что путина защищает более качественное ПВО и система радаров.

Ликвидация Аймана аз-Завахири была невероятно профессиональной операцией. Американские агенты следили за террористом в Кабуле очень долго.

«А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. Эта уникальная спецоперация, которая длилась не один день, подтверждает, что возможности американских спецслужб пока фактически безграничны», — сказал генерал.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Столтенберг заявил о риске столкновения НАТО с рф из-за войны в Украине.

Кроме того, Курсор писал, что в Мариуполе на улицах до сих пор лежат трупы в пластиковых пакетах.

Еще напомним, что Кремль боится официального признания рф спонсором терроризма и угрожает США.

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