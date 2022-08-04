Психолог рассказал главное о двойнике владимира путина

Если у владимира путина* действительно есть двойник, то этот человек должен понимать, что представляет собой лишь расходный материал. Так, его используют для того, чтобы настоящий путин не пострадал.
Об этом рассказал психолог Валентин Ким в эфире Радио НВ.
Так, двойник путина должен воспринимать каждый свой выход к людям, будто бы он последний.
«То есть это смертник. Это должен быть человек не только очень похожий, а еще и человек идеологически настолько натасканный на свою роль, готовность умереть, что очень сложно», — пояснил он.
Кроме того, психолог также напомнил, что человек должен быть сильно похож на путина не только в данный момент, но и соответствовать тому, как глава Кремля будет выглядеть в будущем. Найти такого человека очень сложно.
Ранее наш сайт сообщал, что офицер Израиля ответил, есть ли у рф силы на новое наступление в Украине.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Столтенберг заявил о риске столкновения НАТО с рф из-за войны в Украине.
Еще напомним, что в Мариуполе на улицах до сих пор лежат трупы в пластиковых пакетах.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!
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