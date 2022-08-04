Аналитик рассказал, почему владимир путин по-настоящему сошел с ума

Эксперт заявил, что владимир путин во время пандемии коронавируса долгое время был изолирован от внешнего мира, что позволило ему с головой погрузиться в конспирологические теории.

Глава рф владимир путин* окончательно обезумел во время пандемии коронавируса. Он решил вступить в конфликт практически со всем миром. Его волнует то, что он считает ошибками Советского Союза, которые якобы надо исправить.

Об этом рассказал аналитик Королевского института международных отношений Кейр Джайлс в интервью украинскому порталу Укринформ.

Путин начал говорить больше о том, что Российскую Империю, государство, которое не существует уже больше сотни лет, надо восстановить. А вот политика в отношении «национальных республик» СССР для него ошибочна. Путина очень волнует, что бывшие республики Союза не контролируются москвой. По его мнению, это неестественно.

При этом значительную роль в его безумии сыграла пандемия коронавируса.

«Многие аналитики, которые наблюдают за путиным, считают, что период пандемии COVID-19, когда он был полностью изолирован от внешнего мира, был ключевым не только в его погружении в конспирологические теории относительно нападения Запада, но и в формировании его фантастическои точки зрения на Украину», — считает Джайлс.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон.

Также редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.

Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.