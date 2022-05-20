Эксперт рассказал, чем на самом деле может быть болен владимир путин

Информация о том, что глава россии* владимир путин сильно болен, может быть вброшена в информационное пространство его же соратниками, чтобы ввести всех в заблуждения. Однако то, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем, может быть правдой.

Об этом заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его словам, это очень хорошо было видно во время заседания глав стран ОДКБ.

«Было понятно, что ему тяжело выдерживать эту формальную историю, когда все поочереди читали с бумажек свою речь о том, как ОДКБ прекрасно себя будет чувствовать и как они все победят», — сказал Тизенгаузен.

Он предположил, что путин очень сильно боится чем-то заразиться. Поэтому некоторые встречи он проводит за столами в несколько метров.

Также эксперт сказал, что путин может бояться, что его отравят. Сейчас достаточно одного прикосновения, чтобы убить. Также он напомнил, что сама россия продвинулась в производстве ядовитых веществ.

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