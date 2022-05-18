О становлении режима владимира путина снимут сериал

Украинский продюсер заявил, что снимет сериал под названием «Вся кремлевская рать» о становлении режима путина*.

Ожидается, что в сериале покажут путь становления скромного бывшего офицера КГБ в одного из самых страшных политиков современности.

Также в сериале воспроизведут, что происходит за стенами кремля, и покажут, как действует путин и его ближайшее окружение.

Курсор писал ранее, что Британский музыкант Пол Маккартни поддержал украинцев во время концерта. Легендарный участник группы The Beatles появился на сцене в городе Спокан (Вашингтон) с украинским флагом в руках.

Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.

Также мы сообщали, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!