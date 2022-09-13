Эксперт рассказал, чем рф может ответить на успехи ВСУ на фронте

Военный эксперт Олег Жданов считает, что жесткого ответа от российской федерации* ожидать не стоит, поскольку она себя исчерпала.

В результате успешного контрнаступления ВСУ на юге и востоке Украины, оккупанты покидают свои позиции и отходят в сторону россии. И пропагандисты пытаются как-то прикрыть провалы своей армии. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что россия уже не может дать военный ответ и не имеет новых способов запугивания.

Об этом он рассказал изданию «Униан».

По его словам, вопрос о применении ядерного оружия уже не стоит, поскольку путину дали понять, если он решится на такой шаг, то реакция будет незамедлительной. А в остальном российская федерация уже себя исчерпала, и все, на что она сейчас способна, так это на единичные ракетные удары.

Но речь уже не идет даже о массивных атаках, как это было в начале полномасштабного вторжения, когда в сторону Украины летели ракеты с трех сторон — россии, Беларуси и со стороны Черного и Каспийских морей. А на сегодняшний день в этом плане она уже сдулась.

Эксперт также подчеркнул, что последний наземный успех армии рф был зафиксирован в июле, и то он был незначительным, потому что военным удалось за 35 дней продвинутся на 10 километров.

«Курсор» писал ранее, что Украина и россия не ведут переговоров по поводу урегулирования военного конфликта, но стране-агрессору важно знать, что такая вероятность все же существует. Если украинская сторона откажется от ведения переговоров, тогда путин может «пуститься во все тяжкие».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!