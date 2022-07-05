Россия усилила оборону Крымского моста

18:14, Сегодня
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военный вертолёт рф фото
Фото: depositphotos.com

Армия рф очень боится за сохранность Крымского моста, который уже давно обозначен главной целью украинской армии. Были усилены средства ПВО а также установлены щиты-мишени.

Российские военные усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможного нападения ВСУ. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного Крыма.

«Установлены щиты-мишени со светоотражающими элементами», — сказал источник.

Как отметил российский военный эксперт Сергей Горбачев, в районе Крымского моста создана «многоуровневая эшелонированная оборона, которая имеет несколько секторов и зон ответственности».

«Это и силы Южного военного округа, и Черноморский флот, и береговая охрана — морские подразделения пограничных войск, и Росгвардия — патрульные катера и так далее», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.

Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.

HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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