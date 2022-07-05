Россия усилила оборону Крымского моста

Российские военные усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможного нападения ВСУ. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного Крыма.
«Установлены щиты-мишени со светоотражающими элементами», — сказал источник.
Как отметил российский военный эксперт Сергей Горбачев, в районе Крымского моста создана «многоуровневая эшелонированная оборона, которая имеет несколько секторов и зон ответственности».
«Это и силы Южного военного округа, и Черноморский флот, и береговая охрана — морские подразделения пограничных войск, и Росгвардия — патрульные катера и так далее», — сказал он.
Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.
Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.
HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!