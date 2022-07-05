Военный эксперт рассказал, где пройдет решающее сражение Украины и россии

В Луганской области у россии тактическая победа, которая принесла кремлевским войскам небольшую стратегическую выгоду. Но ключевая битва, уверен эксперт, еще впереди.

Решающее сражение за Украину пройдет не на востоке страны, а на юге. Именно там ВСУ начали контрнаступление, постепенно подбираясь к оккупированному еще в начале войне с россией* Херсону.

Об этом рассказал Нил Мелвин из аналитического центра Королевского объединенного института вооруженных сил Великобритании изданию Sky News.

По словам эксперта, украинцы уже смогли продвинуться близко к Херсону. Там начинаются контратаки. Возможно, в скором времени «импульс» перейдет к Украине. Она начнет масштабное контрнаступление, чтобы отбросить россиян.

В Луганской области у российских захватчиков есть тактическая победа. Она принесла оккупантам небольшую стратегическую выгоду. Однако главная битва еще впереди.

Ранее наш сайт сообщал, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.

Еще напомним, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.

Также редакция Курсора писала, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.