Решающее сражение за Украину пройдет не на востоке страны, а на юге. Именно там ВСУ начали контрнаступление, постепенно подбираясь к оккупированному еще в начале войне с россией* Херсону.
Об этом рассказал Нил Мелвин из аналитического центра Королевского объединенного института вооруженных сил Великобритании изданию Sky News.
По словам эксперта, украинцы уже смогли продвинуться близко к Херсону. Там начинаются контратаки. Возможно, в скором времени «импульс» перейдет к Украине. Она начнет масштабное контрнаступление, чтобы отбросить россиян.
В Луганской области у российских захватчиков есть тактическая победа. Она принесла оккупантам небольшую стратегическую выгоду. Однако главная битва еще впереди.
Ранее наш сайт сообщал, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.
Еще напомним, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.
Также редакция Курсора писала, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!