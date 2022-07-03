Протесты в Узбекистане жестоко подавляют: появилось видео с залитыми кровью улицами

В сети распространяются кадры улицы, на которой, судя по всему, столкнулись протестующие и силовики. На асфальте видны целые лужи крови.

В Узбекистане несколько дней назад начались масштабные протесты против поправок в Конституцию. Протестовать вышли жители республики Каракалпакстан.

Столица Каракалпакстана – город Нукус. Именно там на улицах собрались тысячи людей. Оппозиционеры координируют действия с протестующими.

Силовики жестоко подавляют протесты. В сети появились видео, на которых видно, что на улицах очень много крови.

Ролик показали на телеграм-канале Реальная война.

Также сообщается, что власти локально работают по зачинщикам протестов. Появились также ролик с жестоким задержанием женщин и мужчин.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Польша достроила забор на границе с Беларусью. В Польше после пяти месяцев работы завершено строительство забора высотой 5 метров на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило Польское пограничное агентство.

Также Курсор писал, что в Украине допросили российского солдата, убивавшего мирных жителей в Мариуполе. Солдат, совершивший по мариуполю около 400 выстрелов из миномета, заявил, что ничего не знал. По его словам, он якобы работал по координатам.

Еще напомним, что Лукашенко начал угрожать всем странам бывшего СССР.