Госсекретарь США и советник американского президента генри Киссинджера рассказал, чем может закончиться война Украины с россией. По его словам, есть три варианта развития событий.
Об этом он заявил в интервью The Spectator.
99-летний политик заявил, что россия может завоевать примерно 20 процентов территории Украины. Именно такой сценарий путин сможет считать своей победой. Тогда роль НАТО уже не будет настолько значимой.
Второй вариант – украинские защитники смогут оттеснить рф со своей территории на границы 1991 года. Возможно, тогда перед Западом встанет вопрос открытой войны с россией.
Третий вариант – возвращение линии фронта на состояние 24 февраля 2022 года. Тогда Украина будет «перевооружена» и будет тесно связана с НАТО. Возможно, даже станет его частью.
«При таком результате Альянс будет усилен за счет присоединения Финляндии и Швеции, что создаст возможность для обороны стран Балтии, а Украина будет иметь самые большие сухопутные войска в Европе, связанные с НАТО», – пояснил Киссинджер.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!