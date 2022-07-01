Бывший госсекретарь США Киссинджер рассказал, как может закончиться война Украины с россией

В этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Генри Киссинджер намекнул на компромисс с россией, который якобы должна предложить Украина ради прекращения войны.

Госсекретарь США и советник американского президента генри Киссинджера рассказал, чем может закончиться война Украины с россией. По его словам, есть три варианта развития событий.

Об этом он заявил в интервью The Spectator.

99-летний политик заявил, что россия может завоевать примерно 20 процентов территории Украины. Именно такой сценарий путин сможет считать своей победой. Тогда роль НАТО уже не будет настолько значимой.

Второй вариант – украинские защитники смогут оттеснить рф со своей территории на границы 1991 года. Возможно, тогда перед Западом встанет вопрос открытой войны с россией.

Третий вариант – возвращение линии фронта на состояние 24 февраля 2022 года. Тогда Украина будет «перевооружена» и будет тесно связана с НАТО. Возможно, даже станет его частью.

«При таком результате Альянс будет усилен за счет присоединения Финляндии и Швеции, что создаст возможность для обороны стран Балтии, а Украина будет иметь самые большие сухопутные войска в Европе, связанные с НАТО», – пояснил Киссинджер.

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