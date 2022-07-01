Боялись повторить судьбу «Москвы»: раскрыты новые детали побега россиян с острова Змеиный

Вчера, 30 июня, российские оккупанты спешно бежали со Змеиного, называя это «жестом доброй воли», а ВСУ таким образом успешно довели до логического конца одну из самых своих эффективных операций – освобождение острова от россиян.

Как стало известно журналу Defense Express из собственных источников, чтобы сбежать с острова, россиянам пришлось привлечь к эвакуации два патрульных катера типа «Раптор», один десантный катер и два буксира, а также армейскую авиацию — девять вертолетов, вероятно Ми-8 или Ка-27.

Вместе с тем, чтобы «прикрыть» всю эту компанию, оккупанты привлекли к своей «спецоперации» до 20 многофункциональных истребителей, а сразу три самолета ДРЛВ А-50У «внеочередно» наблюдали за эвакуацией из западной части временно оккупированного Крыма.

Курсор писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Наша редакция сообщала, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!