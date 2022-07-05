Эксперт рассказал, когда путин решил уничтожить Украину

Президент россии решил уничтожить Украину после Революции достоинства (Евромайдан), после которой украинское государство смогло избавиться от российского влияния.

Об этом сказал австрийский военный эксперт Том Купер в эфире одного из YouТube-каналов.

По словам Купера, путин всегда считал Украину своей сферой интересов, поэтому он в течение длительного времени планировал расширить российскую федерацию.

«У него всегда была идея покорить Украину. И для него это был как удар в лицо, когда в 2014 году Украина поднялась благодаря Майдану и избавилась от влияния России. Для него это был шок — как так — украинцы отвернулись от меня? Мы должны убить и уничтожить их, стереть Украину с лица земли!» — отметил эксперт.

Евромайдан в Украине начался 30 ноября 2013 года после отказа тогдашних властей подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Евромайдан продолжался по февраль 2014 года. В результате Майдана пророссийский президент Виктор Янукович лишился власти и сбежал в россию. Янукович также попросил путина ввести войска в Украину. Весной 2014 года рф захватила Крым и часть Донбасса.

Ранее Курсор писал, что солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.

Курсор сообщал, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет. Украина и россия не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!