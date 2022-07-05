Эксперт рассказал, когда станут ощутимыми успехи Украины в войне против россии

Зимой боевые действия могут практически прекратиться, а в следующем году ВСУ смогут выйти на государственную границу по состоянию на 1991 год.

Первые результаты контрнаступления ВСУ будут видны уже в августе.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии Obozrevatel.

По его словам, все станет ясно примерно в середине августа. Именно в этот период в Украину ожидаются более масштабные поставки образцов западного вооружения и техники, а также боеприпасов к ним.

» Мы должны дополнительно получить HIMARS, вооружение от наших немецких, американских и британских друзей и коллег», — объяснил эксперт.

Также, как рассказал специалист, изменения хода боевых действий уже стали видны. В частности, из-за того, что украинцы получили первые единицы HIMARS. Речь идет только о четырех РСЗО.

Если же их будет 14, то возможности ВСУ сильно вырастут.

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