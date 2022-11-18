Эксперт рассказал, могут ли другие страны помочь россии в войне против Украины

По словам военного эксперта Олега Жданова, на данный момент ни одна из стран не сможет обеспечить москву тем объемом вооружения, который необходим россиянам для беспрерывного ведения активных боевых действий на территории Украин.

Жданов считает, что россия не сможет вести военные действие в Украине до бесконечности.

«Это нам не грозит на сегодняшний день», — заявил эксперт.

«Иран не обладает такой военной мощью для того, чтобы обеспечить россию необходимыми вооружением и техникой. Слишком масштабная война для Ирана. Северная Корея через третьи страны пытается поставить вооружение москве, но у них у самих все считано. Там нечего раздавать», отметил Жданов.

По его словам, не сможет помочь россии и Сирия, так как эта страна сама сидит на голодном пайке и может вести военные действия лишь благодаря поставкам вооружения из россии.

Ранее Курсор писал, что американский эксперт рассказал, почему переговоры с путиным бессмысленны. Эксперт отмечает, что переговоры не могут положить конец войне россии* против Украины, они могут только приостановить ее.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что от западных партнеров поступали сигналы о том, что президент рф владимир путин готов к прямым переговорам. Зеленский выступил с предложением о публичной форме переговоров. Также Украина не раз говорила о том, переговоры возможны лишь после полного вывода войск россии с территории Украины.

Курсор также писал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Наша редакция сообщала, что в видеобращении к саммиту G20 Зеленский озвучил украинскую «формулу мира». Он сказал, что Киев не пойдет на «Минск-3», потому что больше не доверяет россии, нарушающей договоренности. Он сказал, что Украина «не даст рф переждать и нарастить силы».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!