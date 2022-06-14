Эксперт рассказал о новых планах россии относительно оккупированного юга Украины

По словам основателя Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михала Марека, россия* рассматривает несколько возможных сценариев, реализация которых позволит «официально включит» часть оккупированных территорий Украины в свой состав.

Об этом эксперт заявил 24 каналу.

По словам эксперта, среди таких вариантов рассматривается возможность создания «Таврической губернии». Однако пока что у россии не получается провести псевдореферендум. Кроме этого, россияне не могут взять под свой полный контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако российские власти должны сообщать своим гражданам хоть о каких-то успехах.

Польский эксперт считает, что россия не продвигает сценарий с «референдумом», потому что это может спровоцировать массовые протесты, в результате которых россиянам придется применить оружие против украинцев на захваченных землях, которые вышли на протесты. Поэтому россия пытается найти другие альтернативные варианты, чтобы реализовать свои цели. Такие сценарии рассматриваются только для оккупированных частей территорий Запорожской и Херсонской областей, но исключает оккупированный Донбасс. Россия хочет сначала разобраться с югом Украины, а затем уже сосредоточить свои усилия на Донбассе.

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие возобновления переговоров с россией. Зеленский отметил, что времени на разговоры, не приносящие результатов, уже нет.

Кроме этого, у Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией. Война может закончиться только разгромом рф, заверили в Офисе украинского президента. В ином случае, украинские воины просто не сложат оружие.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!