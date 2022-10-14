Эксперт рассказал о новых промахах россии на фронте

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, говоря о «приземления» вертолетов рф, заявил, что российское командование приняло глупое решение касательно использования авиация для компенсации дефицита артиллерии на фронте.

«Заметили, как снова часто стали падать российские «птички»? На то есть вполне объективные причины, а не некое головотяпство желторотых пилотов, залетающих в опасную зону действия нашей ПВО и расчетов ПЗРК. И как бы это странно не звучало, но причиной тому стал дефицит артиллерии», — сказал Коваленко.

Он отметил, что в россии наблюдается нехватка как боеприпасов, так и самой артиллерии. Сейчас россии приходится перебрасывать авиацию с территории Беларуси.

«В этой связи командование ров приняло найтупейшее, на мой взгляд, решение. Использовать как компенсацию артиллерии авиацию. В первую очередь они применяют ударные вертолеты, которые методом кабрирования, имитируют функции артиллерии. Такое решение, соответственно, способствует резкому росту потерь среди российской авиации. Что тут скажешь… С какого бока не посмотри, а все в этом прекрасно!», — сказал он.

Ранее курсор писал, что в Украине озвучили количество ракет, оставшихся у россии. В начале этой неделе россия нанесла массированные ракетные удары по территории Украины, выпустив за два дня более 100 ракет.

Наша редакция писала, что у президента Украины Владимира Зеленского ответили, почему путин сменил риторику об обстрелах. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что президент рф показал, что они шокированы тем, как украинцы по-настоящему оказались патриотами.

Курсор сообщал, что военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что у рф запасы ракет стали иссякать.

Помимо этого, военный эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за ракетной атакой по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!